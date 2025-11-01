Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Игрок «Ростова» Мелёхин прокомментировал поражение команды от «Акрона»

Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«До пропущенного гола все внимательно играли. Не дали забить сопернику. После пропущенного гола — бросились вперёд. Забили два, но их отменили. Боролись до конца.

Пауза отвлекает. Долго смотрели, но что поделать. Реалии такие. В этот момент в голове ничего не было. Просто стояли и ждали решения судьи. Момента не видел. Просто стоял и ждал», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент ростовчане с 15 очками находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

