Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Футбол Новости

Вахания: ощущение, что мы собираемся не в футбол поиграть, а чтобы судьи VAR посмотрели
Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о работе VAR в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга, в роли видеоассистента выступил Алексей Сухой. Победу со счётом 1:0 праздновали гости. Два гола жёлто-синих были отменены после вмешательства VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— Как ты смотришь на тенденцию, что не в первом уже матче долго смотрят VAR?
— Ощущение, как будто мы собираемся, чтобы они VAR посмотрели, посудили, а не чтоб две команды в футбол поиграли. Я не знаю, как с этим бороться. В Европе такого нет. В АПЛ даже не подходят к мониторам, быстро решают всё. Есть ощущение, что эти стоп-кадры… Как будто футбол не настоящий. Как будто бы мы в футбол играем, а потом одно решение всё меняет. А зачем мы столько стараний прикладываем, если можно стоп-кадр поставить и что-то найти? — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

