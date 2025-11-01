Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своих подопечных над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Игра сложилась так, что долгое время счёт был минимальным, напряжение чувствовалось в первом тайме. На мой взгляд, играли хорошо, чуть-чуть побыстрее соперника. Во втором тайме немного подустали, движение, может быть, было чуть хуже. Но при этом, несмотря на то что некоторые игроки подустали, всё равно все отрабатывали те игровые моменты, которые нужно было, до конца. И по большому счёту главное качество «Локомотива» — быстрые атаки — с этим мы справились.

Большую опасность представили нам сегодня фланговые передачи, их было много, потому что вышел Комличенко, высокий и силовой форвард. Но по большому счёту, думаю, достойно сегодня сыграли и в обороне, и в атаке. Поздравляю команду — спасибо большое болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но я думаю, что по делу выиграли сегодня. Ребята молодцы, с победой! Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».