В РПЛ не осталось команд, не потерпевших поражения в этом сезоне

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0. Таким образом, «Локомотив» стал последней командой, потерпевшей поражение в этом сезоне.

Ранее железнодорожники одержали семь побед и в шести матчах сыграли вничью, оставаясь последней командой чемпионата России с нулём в графе поражений.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков. Первое место занимает ЦСКА (30).