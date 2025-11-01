Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

В РПЛ не осталось команд, не потерпевших поражения в этом сезоне

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0. Таким образом, «Локомотив» стал последней командой, потерпевшей поражение в этом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

Ранее железнодорожники одержали семь побед и в шести матчах сыграли вничью, оставаясь последней командой чемпионата России с нулём в графе поражений.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков. Первое место занимает ЦСКА (30).

Турнирная таблица РПЛ
