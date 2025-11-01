Игрок «Зенита» Педро рассказал, какая позиция на поле для него комфортнее

Футболист «Зенита» Педро ответил на вопрос, какая позиция для него является предпочтительной, после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Дело в том, что у меня есть опыт игры как на одной, так и на другой позиции. Вообще на многих позициях в атаке. Сегодня тренер выбрал такую роль для меня. Мне привычнее и комфортнее играть в центре и на фланге. Независимо от позиции, стараюсь приносить пользу команде, рад, что сегодня победили», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.