Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Педро рассказал, какая позиция на поле для него комфортнее

Футболист «Зенита» Педро ответил на вопрос, какая позиция для него является предпочтительной, после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Дело в том, что у меня есть опыт игры как на одной, так и на другой позиции. Вообще на многих позициях в атаке. Сегодня тренер выбрал такую роль для меня. Мне привычнее и комфортнее играть в центре и на фланге. Независимо от позиции, стараюсь приносить пользу команде, рад, что сегодня победили», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

