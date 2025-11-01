Игрок «Зенита» Педро: сегодня мы счастливы — победа над «Локомотивом» очень важна
Полузащитник «Зенита» Педро прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
«Очень рад, что сегодня победили. Особенно рад тому, как мы это сделали. Очень хорошая командная победа. Все здорово атаковали и оборонялись. Впереди очень много важных игр. Понимаем, что и Кубок впереди, и в чемпионате важная игра, хочется двигаться всё выше и выше по турнирной таблице. Но сегодня мы счастливы, потому была очень важная и достойная победа», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
На данный момент сине-бело-голубые с 29 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
