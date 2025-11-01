Игрок «Зенита» Педро: сегодня мы счастливы — победа над «Локомотивом» очень важна

Полузащитник «Зенита» Педро прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).

«Очень рад, что сегодня победили. Особенно рад тому, как мы это сделали. Очень хорошая командная победа. Все здорово атаковали и оборонялись. Впереди очень много важных игр. Понимаем, что и Кубок впереди, и в чемпионате важная игра, хочется двигаться всё выше и выше по турнирной таблице. Но сегодня мы счастливы, потому была очень важная и достойная победа», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент сине-бело-голубые с 29 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ.