Нападающий «Зенита» Педро: ждём скорейшего возвращения Дугласа Сантоса

Нападающий «Зенита» Педро после победы над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги поддержал травмированного капитана команды Дугласа Сантоса. Бразильский защитник получил повреждение перед игрой с московским «Динамо» (2:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, Дуглас очень важен для нас как игрок. Он капитан, лидер команды. Мы все ждём его скорейшего возвращения. Желаю ему здоровья. В составе есть люди, которые способны заменить друг друга. Алип, который вышел на место Дугласа, прекрасно справляется со своими обязанностями. Мы едины как команда, сильны и желаем ему скорейшего возвращения», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.