Тренер «Локомотива» Галактионов: команду в любом случае за игру с «Зенитом» поблагодарил

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

— Что сегодня не получилось? Почему такой результат?

— На самом деле я поблагодарил команду за игру, потому что, с нашей точки зрения, был достаточно хороший и по движению, и по отбору, и по прессингу, и по созданию голевых моментов матч. Надо было стараться выжимать максимум. При счёте 0:1 поменяли схему игры, перешли в два нападающих для того, чтобы оказывать давление на соперника, больше фланговых доставок иметь. Моменты были у Комличенко, момент был и в самом конце. Когда раскрылись, понятно, второй мяч пропустили. Команду в любом случае за игру поблагодарил. Старались, нагнетали, пытались на чужом поле оказать давление, даже уступая в счёте.

Немного робковато начали в первые пятнадцать минут, пока была адаптация к полю, к стадиону. Было немного душновато. Это не оправдание, это сам факт, что необходимо было время. Можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, как только начали активно отбирать, лишать соперника выхода из обороны, мяч вниз положили, стали хорошие моменты и подходы происходить. Понятно, что индивидуальный класс соперника высокий. «Зенит» этим пользовался, тоже создавал себе моменты, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».