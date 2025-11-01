Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов: команду в любом случае за игру с «Зенитом» поблагодарил

Тренер «Локомотива» Галактионов: команду в любом случае за игру с «Зенитом» поблагодарил
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Что сегодня не получилось? Почему такой результат?
— На самом деле я поблагодарил команду за игру, потому что, с нашей точки зрения, был достаточно хороший и по движению, и по отбору, и по прессингу, и по созданию голевых моментов матч. Надо было стараться выжимать максимум. При счёте 0:1 поменяли схему игры, перешли в два нападающих для того, чтобы оказывать давление на соперника, больше фланговых доставок иметь. Моменты были у Комличенко, момент был и в самом конце. Когда раскрылись, понятно, второй мяч пропустили. Команду в любом случае за игру поблагодарил. Старались, нагнетали, пытались на чужом поле оказать давление, даже уступая в счёте.

Немного робковато начали в первые пятнадцать минут, пока была адаптация к полю, к стадиону. Было немного душновато. Это не оправдание, это сам факт, что необходимо было время. Можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, как только начали активно отбирать, лишать соперника выхода из обороны, мяч вниз положили, стали хорошие моменты и подходы происходить. Понятно, что индивидуальный класс соперника высокий. «Зенит» этим пользовался, тоже создавал себе моменты, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ благодаря голам Педро и Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android