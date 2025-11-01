Скидки
Главная Футбол Новости

Сильянов: матч «Зенита» и «Локомотива» можно назвать противостоянием бразильцев и русских

Сильянов: матч «Зенита» и «Локомотива» можно назвать противостоянием бразильцев и русских
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл столичный клуб со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Итог неудовлетворительный. Пропустили быстрый и ненужный гол. Во втором тайме больше наседали на соперника, но не получилось забить. А в конце уже пропустили второй. «Зенит» начал хорошо, мы были готовы к этому.

— Можно ли это назвать противостоянием русских и бразильцев?
— Можно, раз у них столько бразильцев, а у нас русских, — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

За «Зенит» в этом матче сыграли шесть бразильских футболистов. При этом в составе «Локомотива» выступают всего четыре легионера.

