Сильянов: матч «Зенита» и «Локомотива» можно назвать противостоянием бразильцев и русских

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл столичный клуб со счётом 2:0.
— Итог неудовлетворительный. Пропустили быстрый и ненужный гол. Во втором тайме больше наседали на соперника, но не получилось забить. А в конце уже пропустили второй. «Зенит» начал хорошо, мы были готовы к этому.
— Можно ли это назвать противостоянием русских и бразильцев?
— Можно, раз у них столько бразильцев, а у нас русских, — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
За «Зенит» в этом матче сыграли шесть бразильских футболистов. При этом в составе «Локомотива» выступают всего четыре легионера.