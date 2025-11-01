Нападающий «Ростова» Голенков: было бы очень приятно обогнать «Динамо» в таблице

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о возможности обойти московское «Динамо» в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Ростов» занимает 11-е место, набрав 15 очков за 14 матчей. «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 17 очков после аналогичного количества игр.
— Хотели бы обогнать «Динамо» в таблице?
— Мне было бы очень приятно обогнать «Динамо».
— Из-за Карпина?
— Нет. Просто как топ-клуб, — передаёт слова Голенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Предыдущим клубом главного тренера «Динамо» Валерия Карпина был «Ростов», который он покинул в феврале этого года.