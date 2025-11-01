Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ростова» Голенков: было бы очень приятно обогнать «Динамо» в таблице

Нападающий «Ростова» Голенков: было бы очень приятно обогнать «Динамо» в таблице
Комментарии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о возможности обойти московское «Динамо» в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Ростов» занимает 11-е место, набрав 15 очков за 14 матчей. «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 17 очков после аналогичного количества игр.

— Хотели бы обогнать «Динамо» в таблице?
— Мне было бы очень приятно обогнать «Динамо».

— Из-за Карпина?
— Нет. Просто как топ-клуб, — передаёт слова Голенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Предыдущим клубом главного тренера «Динамо» Валерия Карпина был «Ростов», который он покинул в феврале этого года.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дикая развязка в матче РПЛ. У «Ростова» отменили два гола, а офсайд проверяли 10 минут!
Дикая развязка в матче РПЛ. У «Ростова» отменили два гола, а офсайд проверяли 10 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android