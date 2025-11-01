Егор Голенков: VAR не дал «Ростову» одержать победу над «Акроном»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о работе VAR в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с тольяттинским «Акроном» (0:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга, в роли видеоассистента выступил Алексей Сухой. Гол Голенкова на 82-й минуте отменили после вмешательства VAR.

— Может, связи нет. Глушат в Ростове. Надо спросить у судей, почему так долго смотрят.

— VAR не дал «Ростову» одержать победу?

— Да, получается так, — передаёт слова Голенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.