Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о конкретной задаче по месту в РПЛ

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о конкретной задаче по месту в РПЛ
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о первом поражении своей команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ: это произошло в матче 14-го тура с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— «Локомотив» потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на четвёртую позицию. Ставится ли перед командой конкретная задача по месту?
— Любая команда, тем более большая, вне зависимости от объявления руководителей или заявлений стремится только на верхние места. В нашей команде амбициозные футболисты и тренерский штаб, мы всегда хотим побеждать. Априори «Локомотив» обязан и должен бороться за высокие места. Таблица сейчас «гуляет», некоторые команды находятся чуть ниже, другие — чуть выше. Очковая плотность, всё рядом. Одна игра может поменять ход событий. Мы не обращаем на это внимания, когда шли на первом месте, когда сейчас чуть пониже опустились. Впереди длинная дистанция. Очень важно, чтобы наши травмированные игроки вошли в строй, а те ребята, которые находятся внутри, до паузы на сборные доработали и максимально показывали качественную игру и добивались результата, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

