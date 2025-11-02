Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы были лучше, но не получилось победить». Альба — после поражения «Ростова» от «Акрона»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором его подопечные уступили тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:1. Два гола жёлто-синих были отменены после вмешательства VAR. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— Причина поражения в отменённых голах или в том, что команда не использовала свои моменты?
— Мы сегодня проиграли, такое бывает. Самое главное, что я видел на поле. Наша команда сегодня была лучше. В первом тайме очень закрытая игра, но во втором было больше моментов. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить. Мы были лучше, но не получилось победить, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Акрон» с 15 очками в 14 играх поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Ростов», у которого столько же очков и встреч. Жёлто-синие занимают 11-е место в чемпионате России.

