«Сегодня я счастливее, чем после наших побед». Конте — после ничьей «Наполи» с «Комо»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 10-го тура итальянской Серии А, в котором его команда не смогла забить голов и сыграла вничью с «Комо» (0:0).

«Матч был сыгран на высоком уровне и получился напряжённым. Соперники могут жаловаться на пенальти, но, в конце концов, во втором тайме мы заслуживали большего. «Комо» сегодня демонстрирует отличную игру, и я поздравляю их всех. Мы же показали отличную игру, несмотря на трудности, такие как травма Гилмора (шотландец покинул поле на 37-й минуте. — Прим. «Чемпионата»), из-за которой нам пришлось выпустить Элмаса на позицию плеймейкера. У Спинаццолы также были проблемы, с пахом, Гутьеррес хорошо вышел вместо него. Такая игра вселяет в меня уверенность, ведь они приближаются к тому, чтобы выходить в стартовом составе.

Это был равный матч, игра на пределе. Мы прессинговали их, пытаясь сразу же отобрать мяч, и они делали то же самое. Матч был в европейском стиле: никто не сидел в своей штрафной площади в ожидании контратаки; это были две смелые команды. Сегодня я счастливее, чем после наших побед. Я получил ответ от настоящих мужчин; если бы это было не так, мы бы пострадали.

«Комо» провёл очень хороший матч, ранее обыграл «Ювентус» (2:0), так что это не маленькая команда. Они явно прибавляют; в прошлом году мы проиграли у них дома. Если не считать пенальти, Милинкович-Савич практически не участвовал в игре; других сейвов я не помню. Считаю, что в целом результат справедливый: первый тайм был больше в их пользу, а во втором мы были гораздо лучше», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

После 10 матчей «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 22 набранных очка. «Комо» располагается на пятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 17 очков.