23:05 Мск
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о восстановлении Воробьёва после травмы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о восстановлении нападающего Дмитрия Воробьёва.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Какие сроки восстановления у Дмитрия Воробьёва?
— Точных сроков назвать вам не могу. Есть нюанс. Он не критичный, но, если бы он сегодня вышел на поле, мог усугубить. Он восстанавливается, лечится, как и Пиняев. Поле в Саранске бесследно не прошло. Была реакция связочно-мышечного аппарата, были определённые повреждения. Сейчас очень важно без форсирования довести, чтобы наш нападающий полноценно выздоровел и был готов дальше помогать команде по ходу сезона, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Первое поражение «Локо» в РПЛ! «Зенит» цинично обрезал сразу три топ-серии. Видео
