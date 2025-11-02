Андрей Аршавин прокомментировал победы «Зенита» над «Локомотивом» и «Краснодаром»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о победах «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) и «Краснодаром» (2:0) в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче, по настроению, по желанию ребят. «Зенит» не только по классу был выше, но и по всем остальным компонентам. Когда «Зенит» играет с командами, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков, он себе даёт вольности. Иногда нижние команды просто это используют, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. Столько же очков у «Краснодара», имеющего игру в запасе. Занимающий первое место ЦСКА опережает сине-бело-голубых на одно очко.