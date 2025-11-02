Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин прокомментировал победы «Зенита» над «Локомотивом» и «Краснодаром»

Андрей Аршавин прокомментировал победы «Зенита» над «Локомотивом» и «Краснодаром»
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о победах «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) и «Краснодаром» (2:0) в Мир Российской Премьер-Лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче, по настроению, по желанию ребят. «Зенит» не только по классу был выше, но и по всем остальным компонентам. Когда «Зенит» играет с командами, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков, он себе даёт вольности. Иногда нижние команды просто это используют, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. Столько же очков у «Краснодара», имеющего игру в запасе. Занимающий первое место ЦСКА опережает сине-бело-голубых на одно очко.

