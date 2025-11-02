Стало известно, кто претендует на проведение финалов Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах

УЕФА на официальном сайте сообщил, что получил заявки на проведение финалов еврокубковых турниров в 2028 и 2029 годах. Отмечается, что данный список не является окончательным, крайний срок подачи заявок — 10 июня 2026 года.

На данный момент на проведение финала Лиги чемпионов — 2027/2028 претендует только «Арена Мюнхен». Ранее этот стадион принимал решающие матчи данного турнира в 2012 и 2025 годах.

На финал Лиги чемпионов — 2028/2029 претендуют «Камп Ноу» и «Уэмбли». Каталонский стадион принимал финалы ЛЧ в 1989 и 1999 годах, на лондонской арене финалы ЛЧ проводились в 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 и 2024 годах.