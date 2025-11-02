Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Беншимол: удивился реакции на моё празднование гола в ворота «Локомотива»

Игрок «Акрона» Беншимол: удивился реакции на моё празднование гола в ворота «Локомотива»
Форвард «Акрона» Беншимол объяснил, почему гол в ворота «Ростова» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги отпраздновал не так, как забитый мяч в игре с «Локомотивом» (1:1) туром ранее. Тогда нападающий отметил взятие ворот со спущенными шортами.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— На самом деле я удивился той реакции, которая была на прошлой неделе, к тому празднованию гола в ворота «Локомотива». Поэтому решил отпраздновать немножко в другой манере. Когда забил гол «Ростову», то пытался ответить на то, как отпраздновал гол в прошлом матче. Отдельно мы ещё отпраздновали с Фернандесом.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

— В НБА есть Джа Морант, который известен своими празднованиями. Можно сказать, что вдохновляешься им?
— Я понимаю, о чём вы говорите. Я смотрю баскетбол. Знаю Джа Моранта — он хороший игрок. Но так как мы находимся в мире футбола, то я вдохновляюсь и слежу за футболистами. На прошлой неделе было празднование в стиле Бонифасе. Сегодня было немножко другое празднование, — передаёт слова Беншимола корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

