Игрок «Акрона» Беншимол: удивился реакции на моё празднование гола в ворота «Локомотива»

Форвард «Акрона» Беншимол объяснил, почему гол в ворота «Ростова» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги отпраздновал не так, как забитый мяч в игре с «Локомотивом» (1:1) туром ранее. Тогда нападающий отметил взятие ворот со спущенными шортами.

— На самом деле я удивился той реакции, которая была на прошлой неделе, к тому празднованию гола в ворота «Локомотива». Поэтому решил отпраздновать немножко в другой манере. Когда забил гол «Ростову», то пытался ответить на то, как отпраздновал гол в прошлом матче. Отдельно мы ещё отпраздновали с Фернандесом.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

— В НБА есть Джа Морант, который известен своими празднованиями. Можно сказать, что вдохновляешься им?

— Я понимаю, о чём вы говорите. Я смотрю баскетбол. Знаю Джа Моранта — он хороший игрок. Но так как мы находимся в мире футбола, то я вдохновляюсь и слежу за футболистами. На прошлой неделе было празднование в стиле Бонифасе. Сегодня было немножко другое празднование, — передаёт слова Беншимола корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.