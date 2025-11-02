Скидки
Футбол Новости

Игрок «Акрона» Беншимол поддержал судей после долгого просмотра VAR в матче с «Ростовом»

Игрок «Акрона» Беншимол поддержал судей после долгого просмотра VAR в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол высказался о работе судейской бригады в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом» (1:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга, в роли видеоассистента выступил Алексей Сухой. Два гола хозяев поля были отменены после вмешательства VAR, для определения нарушения в одном из моментов судьям потребовалось 10 минут.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

— В моей карьере были случаи, когда матч надолго останавливали. Считаю, то, что сегодня было несколько пауз, — это правильно. Чтобы внимательно изучить момент и правильно принять решение, чтобы оно не было ошибочным.

— Но это же долго.
— Хорошо. Встречный вопрос. Вы предпочитаете проиграть нечестно? Или, допустим, по всем правилам?

— В Европе решение принимается быстро, а у нас долго.
— Я бы не хотел комментировать данный случай. Я не арбитр, я не работаю в этой сфере. Я футболист. У нас были матчи, когда VAR принимал ошибочные решения. И мы проигрывали матчи из-за ошибочных решений. Я предпочитаю, чтобы игра была честной. Это самое главное, — передаёт слова Беншимола корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

