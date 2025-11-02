Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Беншимол назвал сильные стороны Артёма Дзюбы

Комментарии

Форвард «Акрона» Беншимол высказался о партнёре по команде Артёме Дзюбе после победы над «Ростовом» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Российский нападающий пропускал игру из-за повреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«Сегодня не было Дзюбы, я вышел на позицию «девятки». Конечно, нам не хватает сильной стороны Артёма. У него есть сила, когда он может побороться и поставить корпус. Это не моя сильная сторона. Моя сильная сторона — бежать в свободное пространство и стараться использовать его на скорости. В матче с «Ростовом» я старался выполнить роль Дзюбы, чтобы помочь команде», — передаёт слова Беншимола корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

