Нападающий «Акрона» Беншимол назвал сильные стороны Артёма Дзюбы

Форвард «Акрона» Беншимол высказался о партнёре по команде Артёме Дзюбе после победы над «Ростовом» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Российский нападающий пропускал игру из-за повреждения.

«Сегодня не было Дзюбы, я вышел на позицию «девятки». Конечно, нам не хватает сильной стороны Артёма. У него есть сила, когда он может побороться и поставить корпус. Это не моя сильная сторона. Моя сильная сторона — бежать в свободное пространство и стараться использовать его на скорости. В матче с «Ростовом» я старался выполнить роль Дзюбы, чтобы помочь команде», — передаёт слова Беншимола корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.