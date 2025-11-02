Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кремонезе — Ювентус, результат матча 1 ноября 2025, счет 1:2, 10-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в дебютном матче Спаллетти, несмотря на гол Джейми Варди
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1. Отметим, что это первая победа «зебр» после прихода в клуб Лучано Спаллетти.

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 2'     0:2 Камбьязо – 68'     1:2 Варди – 83'    

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Филип Костич на второй минуте встречи. Во втором тайме на 68-й минуте защитник Андреа Камбьязо забил второй гол «Ювентуса». На 83-й минуте нападающий «Кремонезе» Джейми Варди сократил разрыв в счёте.

После 10 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Выбор нового тренера «Ювентуса» — лучший из возможных. Спасибо, что не Манчини!
Выбор нового тренера «Ювентуса» — лучший из возможных. Спасибо, что не Манчини!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android