«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в дебютном матче Спаллетти, несмотря на гол Джейми Варди

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1. Отметим, что это первая победа «зебр» после прихода в клуб Лучано Спаллетти.

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Филип Костич на второй минуте встречи. Во втором тайме на 68-й минуте защитник Андреа Камбьязо забил второй гол «Ювентуса». На 83-й минуте нападающий «Кремонезе» Джейми Варди сократил разрыв в счёте.

После 10 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. «Кремонезе» располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 14 очков.