Реал Мадрид — Валенсия, результат матча 1 ноября 2025, счёт 4:0, 11-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в Ла Лиге, у Мбаппе дубль, Винисиус не забил пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу столичного клуба.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19'     2:0 Мбаппе – 31'     3:0 Беллингем – 44'     4:0 Фернандес – 82'    

На 19-й минуте французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 31-й минуте Мбаппе оформил дубль с передачи полузащитника Арды Гюлера. На 43-й минуте бразилец Винисиус Жуниор не реализовал пенальти, пробив по центру ворот. На 44-й минуте англичанин Джуд Беллингем сделал счёт крупным после паса полузащитника Федерико Вальверде. На 82-й минуте защитник Альваро Каррерас забил четвёртый мяч «сливочных».

Мадридский «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании с 30 очками в 11 встречах. Отрыв от «Вильярреала» со второй строчки составляет семь очков. «Валенсия» занимает 18-е место, у команды девять очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
