«Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в Ла Лиге, у Мбаппе дубль, Винисиус не забил пенальти

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу столичного клуба.

На 19-й минуте французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 31-й минуте Мбаппе оформил дубль с передачи полузащитника Арды Гюлера. На 43-й минуте бразилец Винисиус Жуниор не реализовал пенальти, пробив по центру ворот. На 44-й минуте англичанин Джуд Беллингем сделал счёт крупным после паса полузащитника Федерико Вальверде. На 82-й минуте защитник Альваро Каррерас забил четвёртый мяч «сливочных».

Мадридский «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании с 30 очками в 11 встречах. Отрыв от «Вильярреала» со второй строчки составляет семь очков. «Валенсия» занимает 18-е место, у команды девять очков.