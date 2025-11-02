Семак ответил, знал ли о ситуации с Мостовым, выпуская его в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, знал ли о попытке похищения футболиста команды Андрея Мостового перед матчем с московским «Динамо» (2:1) 26 октября. Днём ранее злоумышленники напали на футболиста и пытались затащить его в фургон, но Мостовому удалось отбиться.

— Выпуская Мостового в прошлом матче, вы уже знали об этой ситуации?

— Да, знал, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» Мостовой вышел на поле с первых минут и забил один из голов. В следующем туре в игре с «Локомотивом» (2:0) нападающий также принял участие и вновь отметился забитым мячом. Всего на его счету шесть голов в 14 матчах РПЛ.