23:05 Мск
Семак ответил, знал ли о ситуации с Мостовым, выпуская его в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, знал ли о попытке похищения футболиста команды Андрея Мостового перед матчем с московским «Динамо» (2:1) 26 октября. Днём ранее злоумышленники напали на футболиста и пытались затащить его в фургон, но Мостовому удалось отбиться.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Выпуская Мостового в прошлом матче, вы уже знали об этой ситуации?
— Да, знал, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» Мостовой вышел на поле с первых минут и забил один из голов. В следующем туре в игре с «Локомотивом» (2:0) нападающий также принял участие и вновь отметился забитым мячом. Всего на его счету шесть голов в 14 матчах РПЛ.

«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
