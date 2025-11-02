«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир).

Мохамед Салах открыл счёт на 45+1-й минуте, Райан Гравенберх на 58-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ливерпуль» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 15 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре мерсисайдцы 9 ноября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «вилланы» в тот же день примут на своём поле «Борнмут».