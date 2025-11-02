Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Астон Вилла, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:0, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ
Комментарии

Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Салах – 45+1'     2:0 Гравенберх – 58'    

Мохамед Салах открыл счёт на 45+1-й минуте, Райан Гравенберх на 58-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ливерпуль» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 15 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре мерсисайдцы 9 ноября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «вилланы» в тот же день примут на своём поле «Борнмут».

Материалы по теме
Слот — о смене тактики «Ливерпуля»: это противоречит моим убеждениям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android