«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ
Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир).
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
1:0 Салах – 45+1' 2:0 Гравенберх – 58'
Мохамед Салах открыл счёт на 45+1-й минуте, Райан Гравенберх на 58-й минуте удвоил преимущество команды.
После этой игры «Ливерпуль» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 15 очками находится на 11-й строчке.
В следующем туре мерсисайдцы 9 ноября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «вилланы» в тот же день примут на своём поле «Борнмут».
