Семак: ситуация с Мостовым? В команде обсуждали, кто-то мог позволить себе шутки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда отреагировала на попытку похищения форварда Андрея Мостового. На прошлой неделе на футболиста напали в Санкт-Петербурге и пытались затащить в фургон, но игроку удалось избежать похищения.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Как вам перформанс Мостового после забитого гола? И вообще, ту ситуацию в команде обсуждали дополнительно?
— Ситуацию, конечно, обсуждали, но что делать, что мы можем сказать? Все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация абсолютно нешуточная. Слава богу, что всё закончилось хорошо, все живы-здоровы. Это самое главное! И Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После попытки похищения Андрей Мостовой забил в двух матчах подряд — «Динамо» (2:1) и «Локомотиву» (2:0) в 13-м и 14-м турах. Гол в ворота железнодорожников нападающий отметил с балаклавой на голове.

