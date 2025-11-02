Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осер — Марсель, результат матча 1 ноября 2025, счет 0:1, 11-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» минимально обыграл «Осер» в матче с двумя удалениями в 11-м туре Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Осер» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Гомес – 30'    
Удаления: Дьоманде – 90+3' / Гарсия – 65'

Первый гол в матче забил полузащитник «Марселя» Эйнджел Гомес на 30-й минуте встречи. Во втором тайме, на 65-й минуте, защитник Улиссес Гарсия получил красную карточку и был удалён с поля. В конце матча, на 90+3-й минуте, игрок обороны «Осера» Синали Дьоманде получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.

После 11 матчей «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 22 очка. «Осер» располагается на предпоследней, 17-й строчке в чемпионате Франции. Клуб набрал семь очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» в 11-м туре Лиги 1 благодаря голу на 90+5-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android