«Марсель» минимально обыграл «Осер» в матче с двумя удалениями в 11-м туре Лиги 1

Завершился матч 11-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Осер» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Первый гол в матче забил полузащитник «Марселя» Эйнджел Гомес на 30-й минуте встречи. Во втором тайме, на 65-й минуте, защитник Улиссес Гарсия получил красную карточку и был удалён с поля. В конце матча, на 90+3-й минуте, игрок обороны «Осера» Синали Дьоманде получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.

После 11 матчей «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 22 очка. «Осер» располагается на предпоследней, 17-й строчке в чемпионате Франции. Клуб набрал семь очков.