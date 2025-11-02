«Тоттенхэм» проиграл «Челси» и установил клубный антирекорд по показателю xG в АПЛ

У «Тоттенхэм Хотспур» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1) зафиксирован минимальный клубный показатель ожидаемых голов с начала сбора данных. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, команда Томаса Франка в домашней встрече сделала три удара, при этом лишь один из них один пришёлся в створ. Всего же «шпоры» набрали 0,05 xG, что является худшим результатом «Тоттенхэма» в АПЛ с сезона‑2012/2013, когда Opta начала учитывать такую статистику.

Отметим, у «Челси» xG составил 2,92, при этом команда забила один мяч.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 17 очков.

