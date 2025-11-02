РФС объяснил долгий просмотр эпизода арбитром VAR в матче «Ростов» — «Акрон»

В РФС объяснили, почему долго рассматривали эпизод с отменённым голом нападающего Егора Голенкова в концовке матча 14-го тура чемпионата России с «Акроном» (0:1). На 82-й минуте Голенков забил гол, который был отменён после просмотра системы VAR. Для принятия решения арбитрам понадобилось более пяти минут.

«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. При этом на скриншоте в публикации Михаила Моссаковского показан не момент удара, а момент, в котором мяч уже начал движение. Оценка ситуации с правильным стоп‑кадром была сложнее и требовала больше времени, — приводит слова службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 15 очков. «Акрон» находится на 10-м месте, также набрав 15 очков.