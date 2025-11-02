Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС объяснил долгий просмотр эпизода арбитром VAR в матче «Ростов» — «Акрон»

РФС объяснил долгий просмотр эпизода арбитром VAR в матче «Ростов» — «Акрон»
Аудио-версия:
Комментарии

В РФС объяснили, почему долго рассматривали эпизод с отменённым голом нападающего Егора Голенкова в концовке матча 14-го тура чемпионата России с «Акроном» (0:1). На 82-й минуте Голенков забил гол, который был отменён после просмотра системы VAR. Для принятия решения арбитрам понадобилось более пяти минут.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. При этом на скриншоте в публикации Михаила Моссаковского показан не момент удара, а момент, в котором мяч уже начал движение. Оценка ситуации с правильным стоп‑кадром была сложнее и требовала больше времени, — приводит слова службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 15 очков. «Акрон» находится на 10-м месте, также набрав 15 очков.

Материалы по теме
Дикая развязка в матче РПЛ. У «Ростова» отменили два гола, а офсайд проверяли 10 минут!
Дикая развязка в матче РПЛ. У «Ростова» отменили два гола, а офсайд проверяли 10 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android