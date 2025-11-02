Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала Сосьедад» назвал причину обратной замены Захаряна в баскском дерби

Тренер «Реала Сосьедад» назвал причину обратной замены Захаряна в баскском дерби
Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался об обратной замене российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна в матче 11-го тура испанской Ла Лиги, где в большом баскском дерби сан-себастьянцы обыграли «Атлетик» (3:2).

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Мендес – 38'     1:1 Гурусета – 42'     2:1 Гедеш – 47'     2:2 Наварро – 79'     3:2 Горротксатеги – 90+2'    

«Замена Захаряна была сделана больше из предосторожности, потому что я видел, что он прикладывал руку к задней части бедра. Учитывая ту работу, которую мы с ним проводим, мне показалось, что раз он сейчас в порядке, не стоит рисковать. Он вышел на поле в непростом поединке и провёл очень хорошую встречу», — приводит слова Франсиско издание Futbol Fantasy.

Отметим, Арсен появился на поле на 41 минуте, заменив баскского вингера Андера Барренечеа. На 82-й минуте россиянин покинул поле, из-за возможных болей в задней поверхности бедра. Вместо него доигрывал встречу воспитанник Микель Готи.

Всего в текущем сезоне Захарян принял участие в шести встречах за баскскую команду во всех турнирах, отметившись одним голом.

