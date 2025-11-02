Скидки
«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне в РПЛ

«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» уверенно обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0 в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники потерпели первое поражение в чемпионате России сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

Ранее красно-зелёные одержали семь побед и в шести матчах сыграли вничью, оставаясь последней командой российского первенства с нулём в графе поражений.

Отметим, предыдущее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел в матче 24-го тура прошлого сезона с казанским «Рубином» (0:1). Встреча состоялась 12 апреля.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков.

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
