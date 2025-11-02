Скидки
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос обратился к фанатам «Зенита». Капитан не сыграет из-за травмы до весны

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал заявление о своей травме, из-за которой он больше не сможет сыграть в 2025 году. Напомним, бразилец получил травму плечевого сустава на тренировке за день до матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придётся пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь ещё сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год.

Спасибо всем за поддержку и молитвы.

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

Книга пророка Исаии 55:8-9», — приводит слова Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, за это время футболист пять раз выиграл чемпионат России, дважды взял Кубок страны и пять раз — национальный Суперкубок.

Самые опасные травмы в футболе:

