Мостовой высказался о праздновании своего гола с балаклавой в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём праздновании гола с балаклавой во время матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).

— Что за шапка? Откуда взялась?

— Не знаю, где она, она специально была выбрана.

— Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?

— Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Вероятно, празднование Мостового было отсылкой к несостоявшемуся похищению. В четверг, 27 октября, стало известно, что футболиста «Зенита» пытались похитить в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.