Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой высказался о праздновании своего гола с балаклавой в матче с «Локомотивом»

Мостовой высказался о праздновании своего гола с балаклавой в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём праздновании гола с балаклавой во время матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Что за шапка? Откуда взялась?
— Не знаю, где она, она специально была выбрана.
— Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?
— Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Вероятно, празднование Мостового было отсылкой к несостоявшемуся похищению. В четверг, 27 октября, стало известно, что футболиста «Зенита» пытались похитить в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Первое поражение «Локо» в РПЛ! «Зенит» цинично обрезал сразу три топ-серии. Видео
Первое поражение «Локо» в РПЛ! «Зенит» цинично обрезал сразу три топ-серии. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android