«Доминировали весь матч». В «Динамо» отреагировали на ничью в матче РПЛ с «Рубином»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ничьей с казанским «Рубином» (0:0) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы доминировали весь матч, создали много моментов — это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось. В одном из эпизодов игрок «Рубина» вообще выбил мяч из своих ворот с линии. Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне», — приводит слова Пивоварова официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» не смогло выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд. «Рубин» (19 очков) и «Динамо» (17) занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места.

