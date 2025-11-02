«Пари НН» установил антирекорд гостевых матчей РПЛ в XXI веке
Поделиться
«Пари Нижний Новгород» проиграл в гостях ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Таким образом, нижегородцы установили антирекорд по числу поражений подряд в выездных встречах чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
По информации источника, у «Пари НН» накопилось 15 поражений подряд в гостевых играх РПЛ. Лишь одна команда за всю историю чемпионата России проигрывала больше матчей подряд на выезде — «Тюмень» в период с 1992 по 1994 годы. Исторический антирекорд тюменцев в чемпионате России — 18 матчей подряд.
После 14 туров чемпионата России подопечные Алексея Шпилевского занимают последнее 16-место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Материалы по теме
Самые результативные легионеры РПЛ:
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
03:37
-
03:21
-
03:10
-
03:02
-
02:57
-
02:54
-
02:45
-
02:37
-
02:20
-
02:10
-
02:00
-
01:45
-
01:41
-
01:02
-
00:59
-
00:58
-
00:55
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:25
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:01
- 1 ноября 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:27