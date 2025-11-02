Скидки
«Пари НН» установил антирекорд гостевых матчей РПЛ в XXI веке

Комментарии

«Пари Нижний Новгород» проиграл в гостях ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Таким образом, нижегородцы установили антирекорд по числу поражений подряд в выездных встречах чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

По информации источника, у «Пари НН» накопилось 15 поражений подряд в гостевых играх РПЛ. Лишь одна команда за всю историю чемпионата России проигрывала больше матчей подряд на выезде — «Тюмень» в период с 1992 по 1994 годы. Исторический антирекорд тюменцев в чемпионате России — 18 матчей подряд.

После 14 туров чемпионата России подопечные Алексея Шпилевского занимают последнее 16-место в турнирной таблице, набрав семь очков.

