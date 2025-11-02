В «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о Захаряне после его обратной замены в матче Ла Лиги

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал обратную замеру российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 11-го туре чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:2).

«Это была мера предосторожности: у тренера была последняя замена, и матч был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», — приводит слова Мундуате Sport24.

Захарян вышел на поле на 41 минуте, заменив баскского вингера Андера Барренечеа. На 82-й минуте россиянин покинул поле, из-за возможных болей в задней поверхности бедра. Вместо него доигрывал встречу воспитанник Микель Готи.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.