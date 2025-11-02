В «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о Захаряне после его обратной замены в матче Ла Лиги
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал обратную замеру российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 11-го туре чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:2).
Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Мендес – 38' 1:1 Гурусета – 42' 2:1 Гедеш – 47' 2:2 Наварро – 79' 3:2 Горротксатеги – 90+2'
«Это была мера предосторожности: у тренера была последняя замена, и матч был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», — приводит слова Мундуате Sport24.
Захарян вышел на поле на 41 минуте, заменив баскского вингера Андера Барренечеа. На 82-й минуте россиянин покинул поле, из-за возможных болей в задней поверхности бедра. Вместо него доигрывал встречу воспитанник Микель Готи.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
