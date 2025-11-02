«Неудачно сыграл». Шалимов — о Батракове в матче «Локомотива» с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Батраков неудачно сыграл против «Зенита», и, я думаю, что он сам это понимает. Однако мне понравилось, что он не нервничал, видя, что совершает ошибки. Он держал себя в руках, даже при том, что допускал нехарактерные огрехи. Я не считаю, что надо бить тревогу. Просто Батраков сыграл не так, как многие ожидали. Бывают такие матчи, да и соперник, наверное, самый серьёзный на данный момент», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне 20-летний полузащитник провёл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

