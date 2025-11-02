Скидки
«Неудачно сыграл». Шалимов — о Батракове в матче «Локомотива» с «Зенитом»

«Неудачно сыграл». Шалимов — о Батракове в матче «Локомотива» с «Зенитом»
Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

Батраков неудачно сыграл против «Зенита», и, я думаю, что он сам это понимает. Однако мне понравилось, что он не нервничал, видя, что совершает ошибки. Он держал себя в руках, даже при том, что допускал нехарактерные огрехи. Я не считаю, что надо бить тревогу. Просто Батраков сыграл не так, как многие ожидали. Бывают такие матчи, да и соперник, наверное, самый серьёзный на данный момент», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне 20-летний полузащитник провёл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем сезоне в РПЛ

«Золотая» эра «Локомотива»:

