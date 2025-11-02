«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ

«Ливерпуль» со счётом 2:0 на своём поле уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче английской Премьер-Лиге и, тем самым, прервал неудачную серию из четырёх поражений в чемпионате Англии.

Ранее «красные» проиграли «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Отметим, во всех турнирах мерсисайдцы потерпели шесть поражений в восьми последних играх с учётом победы в игре с бирмингемцами.

После этой игры подопечные Арне Слота с 18 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери с 15 очками находится на 11-й строчке.

Рекорды «Ливерпуля»: