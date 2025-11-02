Скидки
Тренер «Локомотива» рассказал, как команда отреагировала на первое поражение в сезоне РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о первом поражении команды в чемпионате России. В матче 14-го тура РПЛ команда проиграла «Зениту» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Как морально это первое поражение ощущается? И как это может повлиять на команду?
— Что касается ощущений: мы не задумывались о том, что поражение первое за сколько-то там туров. Любая игра отдельная. Когда ты уступаешь, всегда есть элемент разочарования. Команда тоже расстроилась. В то же время, повторюсь: мы все вместе с тренерским штабом и руководителями поблагодарили ребят за самоотдачу и самоотверженность. С точки зрения функционального состояния, движения пытались, старались нагнетать на чужом поле, в гостях. Могли вернуться в игру и сравнять. К сожалению, этого не произошло. Как повлияет? Очень надеемся, спокойно к этому отнесёмся, выводы определённые сделаем. Сейчас очень много игр впереди, скоро Кубок. Новый матч, новая история. Надо забывать и двигаться вперёд, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом». Матч состоится 9 ноября.

