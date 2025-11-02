Салах повторил достижение игроков «Ливерпуля», покорявшееся лишь двум легендам клуба

33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился голом в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (2:0) и повторил бомбардирское достижение легенд мерсисайдцев.

Как сообщает статистический портал Squawka, египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за «Ливерпуль» после Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт египтянина с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

