Салах повторил достижение игроков «Ливерпуля», покорявшееся лишь двум легендам клуба

Комментарии

33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился голом в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (2:0) и повторил бомбардирское достижение легенд мерсисайдцев.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Салах – 45+1'     2:0 Гравенберх – 58'    

Как сообщает статистический портал Squawka, египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за «Ливерпуль» после Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт египтянина с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ

Рекорды «Ливерпуля»:

