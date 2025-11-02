Карпин рассказал о состоянии Тюкавина. Форвард схватился за колено в игре с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре после полузащитников Даниила Фомина и Данила Глебова, а также поделился информацией о состоянии здоровья форварда Константина Тюкавина после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги казанским «Рубином» (0:0).

— Довольны ли вы игрой Фомина и Глебова. Показалось, что они могли играть быстрее?

— Всегда можно играть немножко быстрее, и так можно сказать обо всех футболистах, которые были сегодня на поле.

— В первом тайме был неприятный момент, когда Тюкавин упал и схватился за колено. Что почувствовали в этот момент? Как самочувствие Константина?

— Ничего такого не почувствовал. Там был удар сзади, так что не думал, что случилось что-то с коленом. С ним всё в порядке, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

«Рубин» и «Динамо» занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое и восьмое места. В активе казанской команды 19 набранных очков. Бело-голубые набрали 17-е очко.

