Корнаухов высказался о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал победу «Зенита» в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0).

«Зенит» вышел на матч с большим желанием показать, что именно они должны быть на первой строчке турнирной таблицы. Помимо того, что зенитовцы здорово атаковали в первые 25 минут, они не давали «Локомотиву» показывать свой футбол. Тем не менее, это не продолжалось весь матч. Сейчас «Зенит» стал прагматичной командой, которая не бежит добивать соперника. Мы уже видели это в предыдущих играх», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» находится на втором месте турнирного зачёта РПЛ, записав в свой актив 29 очков. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.