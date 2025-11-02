Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения во втором матче с «Нэшвиллом» в плей-офф МЛС
Завершился второй матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра состоялась в Нэшвилле «ГЕОДИС Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
США — Major League Soccer . 1/8 финала
02 ноября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Сарридж – 9' 2:0 Бауэр – 45' 2:1 Месси – 90'
За «Нэшвилл» забивали Сэм Сарридж и Джош Бауэр.
За «Интер Майами» гол забил Лионель Месси.
Напомним, первый матч завершился победой «Интер Майами» со счётом 3:1. Следующий матч состоится 8 ноября.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. «Нэшвилл» финишировал на шестом месте, набрав 54 очка.
Действующим победителем турнира является «Лос-Анджелес Гэлакси» который в решающем матче турнира обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 2:1.
