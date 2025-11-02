Скидки
Кёльн — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Нэшвилл – Интер Майами, результат матча 2 ноября 2025, счет 2:1, 1/8 финала МЛС

Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения во втором матче с «Нэшвиллом» в плей-офф МЛС
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра состоялась в Нэшвилле «ГЕОДИС Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
02 ноября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Сарридж – 9'     2:0 Бауэр – 45'     2:1 Месси – 90'    

За «Нэшвилл» забивали Сэм Сарридж и Джош Бауэр.

За «Интер Майами» гол забил Лионель Месси.

Напомним, первый матч завершился победой «Интер Майами» со счётом 3:1. Следующий матч состоится 8 ноября.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. «Нэшвилл» финишировал на шестом месте, набрав 54 очка.

Действующим победителем турнира является «Лос-Анджелес Гэлакси» который в решающем матче турнира обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 2:1.

Календарь матчей плей-офф МЛС
Сетка плей-офф МЛС
