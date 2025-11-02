Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги 33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч на 45+1-й минуте в ворота «Астон Виллы». Результативное действие футболиста помогло Салаху повторить рекорд АПЛ по показателю «гол+пас», реализованному в составе одного клуба, сообщает Squawka.
У нападающего 276 результативных действий (188 мячей и 88 голевых передач) за время выступления в «Ливерпуле». Ранее рекорд (276) принадлежал Уэйну Руни (183 мяча и 93 результативные передачи), которые он совершил, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Ранее также стало известно, что египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за «Ливерпуль».
В текущем сезоне Салах провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
- 2 ноября 2025
-
05:18
-
04:57
-
04:48
-
04:08
-
04:06
-
03:37
-
03:21
-
03:10
-
03:02
-
02:57
-
02:54
-
02:45
-
02:37
-
02:20
-
02:10
-
02:00
-
01:45
-
01:41
-
01:02
-
00:59
-
00:58
-
00:55
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:25
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:01
- 1 ноября 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:41