Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги 33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч на 45+1-й минуте в ворота «Астон Виллы». Результативное действие футболиста помогло Салаху повторить рекорд АПЛ по показателю «гол+пас», реализованному в составе одного клуба, сообщает Squawka.

У нападающего 276 результативных действий (188 мячей и 88 голевых передач) за время выступления в «Ливерпуле». Ранее рекорд (276) принадлежал Уэйну Руни (183 мяча и 93 результативные передачи), которые он совершил, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Ранее также стало известно, что египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Салах провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

Материалы по теме Салах повторил достижение игроков «Ливерпуля», покорявшееся лишь двум легендам клуба

Рекорды «Ливерпуля»: