Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ

Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги 33-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч на 45+1-й минуте в ворота «Астон Виллы». Результативное действие футболиста помогло Салаху повторить рекорд АПЛ по показателю «гол+пас», реализованному в составе одного клуба, сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Салах – 45+1'     2:0 Гравенберх – 58'    

У нападающего 276 результативных действий (188 мячей и 88 голевых передач) за время выступления в «Ливерпуле». Ранее рекорд (276) принадлежал Уэйну Руни (183 мяча и 93 результативные передачи), которые он совершил, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Ранее также стало известно, что египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Салах провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

Материалы по теме
Салах повторил достижение игроков «Ливерпуля», покорявшееся лишь двум легендам клуба

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android