Ламин Ямаль объявил о разрыве отношений с рэп-исполнительницей Ники Николь

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сообщил о разрыве отношений со своей спутницей, известной аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь.

«Мы больше не вместе. Это не связано с каким‑то разладом из‑за измен — я ей не изменял. Просто наши отношения закончились, и всё. То, что сейчас появляется в прессе, не отражает реального положения вещей», — приводит слова Ямаля испанское издание Sport.es.

Ранее в СМИ утверждалось, что во время поездки в Милан Ямаль якобы изменил Николь с моделью Анной Дженьозо. Пара подтвердила свои отношения в августе 2025 года — тогда Ямаль опубликовал совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозила его на тренировки из‑за отсутствия у футболиста водительских прав; в октябре они вместе совершили полёт на вертолёте в перерыве международного календаря.

