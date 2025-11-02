Килиан Мбаппе превзошёл Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в первом тайме матча 11-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Эти два гола позволили 26-летнему французу довести свой общий счет мячей в топ-5 европейских лигах до 235.

Благодаря дублю в ворота «Валенсии» Мбаппе обошёл легендарного Тьерри Анри, у которого было 233 гола в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Лига 1, Серия А и Ла Лига). В сумме Анри провёл в этих турнирах 459 матчей.

Напомним, ранее Мбаппе забил 191 гол в 246 матчах чемпионата Франции, выступая за «Монако» и «ПСЖ». С момента перехода в «Реал» на счету нападающего уже 44 гола в 45 встречах Ла Лиги.

