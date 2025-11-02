Скидки
Килиан Мбаппе превзошёл Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в первом тайме матча 11-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Эти два гола позволили 26-летнему французу довести свой общий счет мячей в топ-5 европейских лигах до 235.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19'     2:0 Мбаппе – 31'     3:0 Беллингем – 44'     4:0 Фернандес – 82'    

Благодаря дублю в ворота «Валенсии» Мбаппе обошёл легендарного Тьерри Анри, у которого было 233 гола в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Лига 1, Серия А и Ла Лига). В сумме Анри провёл в этих турнирах 459 матчей.

Напомним, ранее Мбаппе забил 191 гол в 246 матчах чемпионата Франции, выступая за «Монако» и «ПСЖ». С момента перехода в «Реал» на счету нападающего уже 44 гола в 45 встречах Ла Лиги.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

