«Меня только похвалили». Лунин рассказал о реакции «Реала» на его удаление в «эль класико»
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал своё удаление в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Там не было никакой красной. Клуб подал апелляцию. Меня только похвалили», — отметил Лунин в интервью в одной из соцсетей.
Напомним, украинский голкипер был удалён на 90+11-й минуте встречи. Он весь матч провёл на скамейке запасных, однако в добавленное ко второму тайму время принял участие в потасовке у бровки. Во время инцидента Лунин выкрикнул в сторону скамейки «Барселоны»: «Садитесь!»
В текущем сезоне Андрей пока не провёл ни одного матча.
