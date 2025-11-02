Скидки
Кёльн — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Меня только похвалили». Лунин рассказал о реакции «Реала» на его удаление в «эль класико»

«Меня только похвалили». Лунин рассказал о реакции «Реала» на его удаление в «эль класико»
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал своё удаление в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Там не было никакой красной. Клуб подал апелляцию. Меня только похвалили», — отметил Лунин в интервью в одной из соцсетей.

Напомним, украинский голкипер был удалён на 90+11-й минуте встречи. Он весь матч провёл на скамейке запасных, однако в добавленное ко второму тайму время принял участие в потасовке у бровки. Во время инцидента Лунин выкрикнул в сторону скамейки «Барселоны»: «Садитесь!»

В текущем сезоне Андрей пока не провёл ни одного матча.

Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»

Андрей Лунин получил красную карточку в матче «Реала» и «Барселоны», не выходя на поле
