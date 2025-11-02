«Меня только похвалили». Лунин рассказал о реакции «Реала» на его удаление в «эль класико»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал своё удаление в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

«Там не было никакой красной. Клуб подал апелляцию. Меня только похвалили», — отметил Лунин в интервью в одной из соцсетей.

Напомним, украинский голкипер был удалён на 90+11-й минуте встречи. Он весь матч провёл на скамейке запасных, однако в добавленное ко второму тайму время принял участие в потасовке у бровки. Во время инцидента Лунин выкрикнул в сторону скамейки «Барселоны»: «Садитесь!»

В текущем сезоне Андрей пока не провёл ни одного матча.

