19:30 Мск
Месси одним движением убрал двух защитников и забил в девятку «Нэшвилу» из-за штрафной

Месси одним движением убрал двух защитников и забил в девятку «Нэшвилу» из-за штрафной
Комментарии

Недавно завершился второй матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра состоялась в Нэшвилле «ГЕОДИС Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Капитан гостей Лионель Месси отметился в этой встрече красивым голом.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
02 ноября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Сарридж – 9'     2:0 Бауэр – 45'     2:1 Месси – 90'    

«Интер Майами» проигрывал к 89-й минуте со счётом 0:2. Аргентинец на правом углу штрафной площадки получил передачу от Ридриго Де Пауля, на движении убрал двух защитников соперника и в фирменном стиле ударом левой ноги отправил мяч в ближнюю девятку ворот соперника.

Однако этот гол не спас «цаплей» от поражения. Счёт в серии игр стал 1-1. Победитель следующего матча между командами пройдёт в следующий этап плей-офф.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»

