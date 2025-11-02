Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
«Скауты были ошеломлены». Журналист Галетти — об интересе клубов к игроку сборной Украины

Клубы из испанской Ла Лиги и итальянской Серии А внимательно следят за ситуацией с украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко, сообщает журналист Tribal Football Руди Галетти.

«Миколенко стал одним из самых популярных защитников Премьер-лиги – клубы из Испании и Италии проявляют всё больший интерес к левому защитнику «Эвертона». Скауты из обеих стран в последние недели следили за украинским игроком и были ошеломлены его стабильностью и зрелостью в одном из самых сложных чемпионатов Европы.

Контракт 26-летнего игрока с «Эвертоном» действует до июня 2026 года и содержит опцию продления ещё на один сезон, что даёт клубу полный контроль над его будущим. «Эвертон» не намерен продавать Миколенко и планирует сохранить его в рамках своего долгосрочного проекта, если только не поступит крупное предложение, которое может изменить позицию клуба.

Тем не менее внимание со стороны клубов Ла Лиги и Серии А свидетельствует о том, что репутация Миколенко продолжает расти за пределами Англии. Его стабильная игра делает украинца объектом пристального интереса перед следующими трансферными окнами», – написал Галетти в своём материале.

В текущем сезоне у Миколенко шесть матчей в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Trannsfermarkt оценивает 26-летнего игрока в € 25 млн.

