Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Алонсо выразил разочарование из-за незабитого пенальти Винисиуса в игре с «Валенсией»

Алонсо выразил разочарование из-за незабитого пенальти Винисиуса в игре с «Валенсией»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о нереализованном пенальти нападающего Винисиуса Жуниора в матче 11-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:0). Бразильский футболист не забил с пенальти на 43-й минуте. К тому моменту счёт был 2:0 в пользу «сливочных».

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19'     2:0 Мбаппе – 31'     3:0 Беллингем – 44'     4:0 Фернандес – 82'    

«Я был расстроен из-за незабитого пенальти, потому что счёт мог стать 3:0. Это было разочарование, вот и всё. У нас есть штатный пенальтист, которым является Мбаппе. Но на поле футболисты могут принять решение. Мне нравится, когда у них получается забить с пенальти. Мбаппе по-прежнему остаётся основным пенальтистом команды», — приводит слова Алонсо Sport.es.

