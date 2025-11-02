Слот — о достижении Салахом отметки в 250 мячей за «Ливерпуль»: это грандиозно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о достижении нападающим своей команды Мохамедом Салахом отметки в 250 мячей за клуб. «Ливерпуль» одержал победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги над «Астон Виллой» со счётом 2:0. Салах в этой встрече отметился забитым мячом в добавленное к первому тайму время.

«Это грандиозно. Почти невероятно, когда игрок забивает 250 голов за один клуб. Такое уже нечасто встретишь в футболе. И я думаю, что помимо гола, который он забил сегодня, он показал очень хорошую игру. Когда нам нужно было играть с помощью длинных передач, мы в основном играли в его сторону, и он удачно цеплялся за мячи. Мне также понравилось, что он не только отлично справлялся с атакой, но и помогал команде в защите. После того как мы забили первый мяч, Салах помогал ван Дейку в середине поля. Такое сочетание факторов привело к тому, что мне понравилось его сегодняшнее выступление. И, конечно, для него особенно важно забить свой 250-й гол», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.